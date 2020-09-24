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У Львівській області СБУ провела масштабні навчання

Автор: Андрій Козловський

Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області. Метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірки готовності військових боротися з тероризмом.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.

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Фото: навчання на військових об`єктах (ssu.gov.ua)

В антитерористичних заходах, окрім СБУ, взяли участь підрозділи Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.

Нагадаємо, сьогодні СБУ, Національна поліція та ЗСУ провели спільні навчання у Сумах.

Також раніше Служба безпеки провела антитерористичні навчання в Маріуполі.

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