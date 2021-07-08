У Львівській області дитину вкусила змія. Хлопчик в реанімації

Вчора рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження (9 років).

Нагадаємо, у Львівській області за добу зафіксували декілька укусів змії. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на природі.

Також у травні повідомлялось, що у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.