У Львівській області дитину вкусила змія. Хлопчик в реанімації

У Львівській області змія укусила дитину. Хлопчика госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вчора рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження (9 років).
У дитини діагноз - укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого - важкий.
Нагадаємо, у Львівській області за добу зафіксували декілька укусів змії. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на природі.
Також у травні повідомлялось, що у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.