У Львівській області дитину вбило блискавкою
Фото: блискавка вбила дитину Львівській області (pixabay.com)
У Львівській області 2 липня блискавкою вбило дитину. Загинув мешканець с. Тарасівка 2007 року народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження", - йдеться в повідомлені.
За даними департаменту обставини події встановлюються.
Київ та область у суботу, 3 липня, накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.