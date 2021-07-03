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Во Львовской области ребенка убило молнией

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Суббота 03 июля 2021 15:35
Во Львовской области ребенка убило молнией Фото: молния убила ребенка (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Во Львовской области 2 июля молнией убило ребенка. Погиб житель с. Тарасовка 2007 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21: 45 час., в с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным департамента, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

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