Во Львовской области ребенка убило молнией
Фото: молния убила ребенка (pixabay.com)
Во Львовской области 2 июля молнией убило ребенка. Погиб житель с. Тарасовка 2007 года рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"Гибель от удара молнии. 2 июля, в 21: 45 час., в с. Тарасовка Львовского района (Подберезцевская ТГ), от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным департамента, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.