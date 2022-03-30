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У Львівській області розгорнули польовий госпіталь на 50 місць, наданий Нідерландами, - ОВА

Фото: у Львівській області розгорнули польовий госпіталь на 50 місць, наданий Нідерландами (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Львівській області розгорнутий вже третій польовий госпіталь, переданий іноземними партнерами. Черговий госпіталь на 50 місць було надано Нідерландами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram-каналі.

Госпіталь містить операційну, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, рентген-діагностики та клінічну лабораторію з банком крові. Тут також розташовані апарати ультразвукової діагностики і кисневий концентратор.

Госпіталь є енергонезалежним і може працювати в умовах повного відключення центрального електропостачання. Раніше, як повідомив Козицький, він використовувався під час війни у Сирії.

"Де розгорнули госпіталь, зі зрозумілих причин, розповідати не буду. Працюватимуть тут лікарі, яким через війну довелося покинути домівки в інших областях України. Також – медпрацівники зі США та Канади", - додав очільник ОВА.

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