ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львівській області сталася стрілянина в кафе, є поранений

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 11:24
У Львівській області сталася стрілянина в кафе, є поранений Фото: у Львівській області сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Червонограді Львівської області сталася стрілянина в кафе. Її влаштували відвідувачі, між якими виник конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Інцидент стався 23 вересня. В кафе виник конфлікт, під час якого один з учасників вистрелив у свого опонента, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Обидва учасники конфлікта - мешканці райцентру віком 34 та 52 роки. Постріли здійснив молодший з чоловіків, травмувавши старшого.

У пораненого медики також діагностували "забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови".

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область
NEWS
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
DAILY
До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму