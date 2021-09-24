У Львівській області сталася стрілянина в кафе, є поранений

В Червонограді Львівської області сталася стрілянина в кафе. Її влаштували відвідувачі, між якими виник конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Інцидент стався 23 вересня. В кафе виник конфлікт, під час якого один з учасників вистрелив у свого опонента, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Обидва учасники конфлікта - мешканці райцентру віком 34 та 52 роки. Постріли здійснив молодший з чоловіків, травмувавши старшого.

У пораненого медики також діагностували "забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови".

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.