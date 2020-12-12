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У Львівській області підпалили дільничий пункт поліції

Субота 12 грудня 2020 23:37
У Львівській області підпалили дільничий пункт поліції
Фото: місце інциденту (facebook.com/matseliukhv)
Автор: Инна Собора

У Львівській області у місті Новояворівськ підпалили дільничий пункт поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомлення про займання надійшло на оперативну лінію 102 ввечері 12 грудня.

Працівники ДСНС погасили вогонь. Внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом півгодини встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника й організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук.

РБК-Україна писало, що у Львівській області підпалили автомобіль кандидата на голову ОТГ.

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