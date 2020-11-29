У Львівській області через відсутність світла померли два пацієнта на апаратах ШВЛ

У Львівській області в місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнти, які перебували в реанімаційному відділенні на апаратах штучної вентиляції легенів. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався ввечері 27 листопада. Причиною смерті пацієнтів стала дихальна недостатність.

"Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період з 17:50 до 19:10 відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ", - повідомили в поліції.

При цьому правоохоронці встановили, що в лікарні є два електричних генератора на випадок аварійного відключення світла. Однак вони не були задіяні.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2.367 (службова недбалість) і ч. 2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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Нагадаємо, станом на 29 листопада в Україні заповнені менш як 50% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.