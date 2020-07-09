У Львівській області вже відремонтовано 80 км доріг в рамках "Великого будівництва"

За перші чотири місяці реалізації "Великого будівництва", ініційованого президентом, у Львівській області вже відремонтовано 80 км доріг з 242, запланованих на цей рік. Дорожньо-ремонтні роботи тривають на багатьох об'єктах області.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці Facebook.

Зокрема, ремонт траси Т-14-02 Східниця - Пісочне проходить біля села Криниця. Також ремонтується траса Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Бібрка в районі села Вербіж.

Проходить ремонт і траси національного значення Н-13 Львів - Самбір – Ужгород біля села Підгайці.

Як пише Голик, для забезпечення об'єктів достатньою кількістю будматеріалів підрядник, компанія "Автомагістраль-Ю", біля села Ходовичі звів новий асфальтобетонний завод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на трасі Т-14-16 Львів - Пустомити – Меденичі, яка вважається однією з найскладніших для проведення дорожніх робіт, було капітально відремонтовано 11 мостів.