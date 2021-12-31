RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп

Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Дітківці (Львівська область) близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

“На 485 км автодороги Київ-Чоп в селі Дітківці близько 50 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що рух по трасі повністю перекрито.

Як повідомляло раніше місцеве видання Zaxid.net, 30 грудня у Львівській області працівники лісгоспу перекривали дорогу Київ-Чоп поблизу міста Броди та села Дітківці. Вони вимагали, щоб не звільняли голову Бродівського лісгоспу Ореста Ониська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьКиев-Чоп