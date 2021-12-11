У Львівській області чоловік напав з ножем на поліцейських: його затримали

У Червонограді (Львівська область) п'яний чоловік погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою. Після чого він напав з ножем на правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"10 грудня близько 20:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, поводиться неадекватно, порушує публічний порядок та погрожує оточуючим", - розповідають у поліції.

Після прибуття на місце події правоохоронці намагались заспокоїти чоловіка, проте той не реагував, чинив опір та напав на поліцейських з ножем.

Внаслідок чого правоохоронці застосували щодо правопорушника спецзасоби та затримали його в порядку ст.208 КПК.

За інформацією поліції, затриманим виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. За скоєне затриманому йому загрожує до 3 років позбавлення волі.