У Львівській області з колонії втекли троє засуджених

Із Миколаївської колонії №50, що у Львівській області, втекли двоє засуджених. Це сталося у вівторок, 3 вересня, передає РБК-Україна із посиланням на депутата Львівської міської ради і голову виконкому ГО "Варта1" Ігоря Зінкевича.

Перший утікач - Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва, проживав раніше по вул. Маяковського. Був засуджений 1 червня 2017 р. до 5 років за насильницьке задоволення пристрасті (ст. 153 Ч.1 ККУ), розбій (ст. 187 Ч.1).

"Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русяве, очі - сині, татуювання на лівій руці напис "золото" і на правій руці напис "золото", на пальцях лівої руки цифри - "1" "9" "9" "9", - пише Зінкевич.

Другий утікач - Дмитрук Павло Васильович, 1992 р.н., мешканець села Лука Житомирської області. Засуджений 19 квітня 2019 до 3 років за повторне зберігання та продаж наркотиків (ст. 309 Ч.2 ККУ).

"Прикмети: низький до 170 см, колір волося чорне, очі - карі, татуювання на правій руці напис "тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор", - пише депутат.

Зінкевич також повідомив, що має інформацію, начебто втікачі могли замовити таксі о 22:30 з Миколаєва Львівської області до Києва.

У разі володіння будь-якою інформацією щодо втікачів просять негайно сповістити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 31 серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений.