На Львівщині киянин підірвав авто з ошуканими клієнтами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції .

27 травня поліцейські отримали повідомлення про вибух на парковці одного з готелів у Львівській області. На місце події прибули слідчі Львівського районного управління, вибухотехніки та інші служби поліції.

"Як встановили правоохоронці, в автомобілі вибухнула граната, ймовірно Ф-1, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали пасажири – 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій – віком 43 роки. Усі мешканці Київської області", – йдеться в повідомленні.

Виявлося, що підірвав "Міцубісі" знайомий потерпілих. Кілька тижнів тому зловмисник взяв у них по кілька тисяч доларів і пообіцяв привезти з-за кордону автомобілі та передати своїм клієнтам. Однак, замість купівлі авто він привласнив гроші.

"Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх "клієнтів". Коли всі сіли в автомобіль "Міцубісі", він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула, травмувавши осіб, які були у салоні", – додали в поліції Львівщини.

Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Злочинця вже затримали, йому інкримінують замах на вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-15 років.