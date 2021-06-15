У Львівській області готовий до відкриття стадіон Броварського після реконструкції

Частиною спортивного свята в день відкриття стадіону стане матч між місцевою командою ФК "Самбір" та збірною ветеранів київського "Динамо".

Реконструкція стадіону тривала два роки. За цей час тут облаштували комфортні трибуни, оновили газон і обладнали сучасну систему поливу. Були влаштовані також нові бігові доріжки, а на місці колишніх аварійних споруд побудували новий адміністративний будинок з роздягальнями.

"Самбір має надзвичайно великий потенціал в плані розвитку футболу та легкої атлетики. Тут є традиції, якими можна пишатись, та фахові тренери, які можуть готувати щонайменше чемпіонів області", - розповів керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як.

Після реконструкції стадіон зможе приймати до 2 тисяч глядачів. Роботи фінансувалися як шляхом державного бюджету в рамках "Великого будівництва", так і за кошти міського та обласного бюджетів.

За даними ОДА, незабаром в області розпочнеться реконструкція ще декількох спортивних об'єктів. Зокрема, у Сокалі мають реконструювати спорткомплекс "Сокіл", а на стадіоні в Яворові оновлять трибуни. Також може розпочатися реконструкція стадіону "Ювілейний" у Миколаєві.

Загалом цьогоріч у Львівській області в рамках обласної програми розвитку спорту заплановано будівництво 13 спортивних майданчиків і реконструкція 3 стадіонів, ще 3 об'єкти будуть капітально відремонтовані та реконструйовані шляхом Державного фонду регіонального розвитку.