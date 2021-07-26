У Львівській області ДФС викрила нелегальну мережу магазинів з продажу смартфонів

На Львівщині викрито мережу магазинів в ухиленні від сплати податків, вилучено товарів на 14 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС в Facebook.
Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури у Львівській області, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу СГД в ухиленні від сплати податків.
Встановлено групу осіб (юридичні, фізичні особи підприємці, інші особи) які починаючи з 2019 року, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, переміщували такі товари транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України без сплати відповідних податків та митних платежів.
Ввезена продукція в подальшому реалізовувалася на території України через мережу інтернет на мережу магазинів за готівку.
Правоохоронці провели у Львові 13 санкціонованих обшуків складських приміщень та магазинів певної торгівельної марки. За результатами обшуків виявлено та вилучено близько 500 смартфонів, іншу техніку в асортименті, та готівкові кошти в розмірі 137 тис. грн. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 14 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялось, Державна фіскальна служба вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн грн.