У Львівській області у ДТП загинув військовий комісар

Загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату

У Дрогобичі (Львівська область) внаслідок лобового зіткнення автомобіля BMW з литовською реєстрацією та "ДЕО Ланос" загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату. Про це йдеться у повідомленні Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що аварія сталась 25 березня о 20:30. Місцевий 32-річний житель за кермом BMW виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталось лобове зіткнення з автомобілем "ДЕО Ланос". За його кермом перебував 52-річний військовий комісар.

Фото: ДТП в Дрогобичі (lv.npu.gov.ua)

"Внаслідок ДТП останній загинув на місці події. Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правого гомілково-ступневого суглобу. Після надання допомоги у Дрогобицькій міській лікарні №1 був відпущений по місцю проживання", - йдеться у повідомленні.

Причини аварії встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що врезультаті ДТП в Одесі загинули дві людини.