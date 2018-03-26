Во Львовской области в ДТП погиб военный комиссар

Погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата

В Дрогобыче (Львовская область) в результате лобового столкновения автомобиля BMW с литовской регистрацией и "ДЕО Ланос" погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата. Об этом говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что авария произошла 25 марта в 20:30. Местный 32-летний житель за рулем BMW выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло лобовое столкновение с автомобилем "ДЕО Ланос". За его рулем находился 52-летний военный комиссар.

Фото: ДТП в Дрогобиче (lv.npu.gov.ua)

"В результате ДТП последний погиб на месте происшествия. Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голенно-ступневого сустава. После оказания помощи в Дрогобычской городской больнице №1 был отпущен по месту жительства", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Одессе погибли два человека.