У Львівській обл. на гірськолижному курорті згорів готель

Загальна площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів

На горнолыжном курорте во Львовской области сегодня ночью, 19 февраля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле "Терем". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как сообщается, пожар вспыхнул 19 февраля в 00:07 в поселке Славское Сколевского района.

Огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой отеля Терем. Пламя прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать только утром, в 6:06. Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка.

Ранее в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. Спасатели выяснили, что в квартире произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, утечка произошла в результате разгерметизации газовых коммуникаций.