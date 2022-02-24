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Львівська ОДА зробила важливий заклик до мешканців області

Автор: Антон Федорців

Прес-служба Львівської обласної державної адміністрації закликала земляків не користуватися електроенергією у певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Львівської ОДА.

"Переконливо просимо сьогодні після 23:00 не користуватися освітленням у ваших помешканнях", – йдеться у повідомленні ОДА.

Окрім того, орган виконавчої влади закликав на виходити на вулиці без нагальної потреби. Також Львівська облдержадміністрація попросила стежити за новими повідомленнями місцевої влади.

Сьогодні голова Львівської ОДА Козицький анонсував створення блокпостів на межі області. Вранці у Львові вмикали сирени цивільного захисту та закрили місцевий аеропорт.

Нагадаємо, що ситуація у Львові перебуває під постійним моніторингом.

Тим часом Збройні сили відбили атаку на Гостомель і знищили російських десантників.

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