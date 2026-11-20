В ночь на 20 ноября россияне атаковали Львовскую область реактивными дронами. Во Львове несколько раз работала противовоздушная оборона, угроза региону сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили около 02:30. Вскоре реактивный дрон пролетел мимо Перемышлян курсом на Львов, и в городе заработала ПВО. По словам Козицкого, вражеский беспилотник некоторое время кружил вокруг Львова.

Впоследствии дроны двигались в сторону Золочева, Николаева и Красного, а о высокой угрозе предупредили жителей Добротвора. Еще один беспилотник залетел из Волыни курсом на Лопатин.

Около 04:14 реактивный дрон снова атаковал Львов с севера, и в городе снова работала ПВО. В 04:30 Козицкий предупредил, что во Львов с северо-востока летит группа реактивных дронов.