Під Львовом чоловік погрожує підірвати ресторан, поліція веде переговори

У Львівській області триває спецоперація правоохоронців - вони ведуть переговори із чоловіком, який увійшов до ресторану і погрожує вибухом. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначається, що близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, котрий заявив, що має гранату та може її підірвати.

"На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли. На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники", - повідомили у прес-службі.

Додали, що на місце події прибув також начальник поліції Львівщини Василь Віконський - він разом з колегами проводить переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.

Нагадаємо, 5 травня у Київській області зі штурмом затримали росіянина, який за півгодини скоїв серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерхівку.