Во Львове сносят самострой Московского патриархата (видео)

"Громада ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сыхове. На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начали", - пишет Зубач.

Фото: во Львове сносят сооружение УПЦ МП (facebook.com/LubomyrZubach)

В свою очередь он подчеркнул, что все происходит по закону.

"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", - добавил Зубач.