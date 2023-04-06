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Во Львове сносят самострой Московского патриархата (видео)

Фото: во Львове сносят сооружение УПЦ МП (facebook.com/LubomyrZubach)
Автор: РБК-Украина

В Сиховском районе Львова начали демонтаж постройки УПЦ МП. Ее представители Московского патриархата возвели самовольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача в Facebook.

"Громада ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сыхове. На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начали", - пишет Зубач.

Фото: во Львове сносят сооружение УПЦ МП (facebook.com/LubomyrZubach)

В свою очередь он подчеркнул, что все происходит по закону.

"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", - добавил Зубач.

Напомним, в Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного

Также ранее мы писали о том, что в Раде хотят призвать Кабмин разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП.

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УПЦ МП