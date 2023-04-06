Во Львове сносят самострой Московского патриархата (видео)

В Сиховском районе Львова начали демонтаж постройки УПЦ МП. Ее представители Московского патриархата возвели самовольно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача в Facebook.
"Громада ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сыхове. На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начали", - пишет Зубач.
Фото: во Львове сносят сооружение УПЦ МП (facebook.com/LubomyrZubach)
В свою очередь он подчеркнул, что все происходит по закону.
"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", - добавил Зубач.
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