Во Львове задержали россиянку, которая хотела жениться на украинце, чтобы ее не выгнали из страны

Как рассказали в ведомстве, сначала россиянка проигнорировала факт того, что ее вид на законное пребывание в Украине подошел к концу. Затем она решила организовать фиктивную женитьбу в Одессе для того, чтобы остаться в Украине.

Сотрудники миграционной службы задержали ее во Львове. Ее поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства с целью обеспечения исполнения решения о принудительном выдворении за пределы территории Украины.

В октябре женщину принудительно выдворили за пределы территории Украины и запретили возвращаться на 8 лет.

ДРГ на границе

12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ВРГ состояло из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Кроме этого, ВСУ пройдут границы на севере Украины, готовясь к возможному наступлению с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.