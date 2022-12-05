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Во Львове задержали врача, которая требовала взятку у военного

Иллюстративное фото: во Львове задержали врача, которая требовала взятку у военного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Врач-психиатр потребовала взятку у военнослужащего за получение выписочного эпикриза. Ее задержали и поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

По данным следствия, женщина требовала и получила от военного ВСУ 200 долларов за выдачу ему выписочного эпикриза (вывод врача о ходе болезни), поскольку последний проходил лечение в указанном заведении.

В ходе обыска в служебном кабинете врача правоохранители обнаружили и изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на ее причастность к совершению преступления.

Врачу сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, правоохранители задержали на взятке высокопоставленного чиновника одной из областных прокуратур, который обещал помочь в оформлении группы инвалидности.

Кроме того, таможенника будут судить за вымогательство взяток с экспортеров зерновых культур во время блокады украинских портов.

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