Во Львове задержали врача, которая требовала взятку у военного

Врач-психиатр потребовала взятку у военнослужащего за получение выписочного эпикриза. Ее задержали и поместили под домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
По данным следствия, женщина требовала и получила от военного ВСУ 200 долларов за выдачу ему выписочного эпикриза (вывод врача о ходе болезни), поскольку последний проходил лечение в указанном заведении.
В ходе обыска в служебном кабинете врача правоохранители обнаружили и изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на ее причастность к совершению преступления.
Врачу сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, правоохранители задержали на взятке высокопоставленного чиновника одной из областных прокуратур, который обещал помочь в оформлении группы инвалидности.
Кроме того, таможенника будут судить за вымогательство взяток с экспортеров зерновых культур во время блокады украинских портов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.