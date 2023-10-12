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Во Львове затопило центр города из-за порыва водопроводной сети

Фото: во Львове затопило улицы в центре города из-за прорыва водопроводной сети (t.me/lviv_adm)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове произошла аварийная ситуация на водопроводной сети, и в результате прорыва конструкции некоторые локации на проспекте Свободы залило водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Инцидент произошел утром в четверг, 12 октября. На месте ЧП ведутся аварийные работы по ликвидации утечки.

Последствия прорыва водопровода на проспекте Свободы

Из-за происшествия в центре города временно отключили подачу воды.

"Также возможны усложнения движения транспорта на этой части дороги", - рассказали в горсовете.

Завершить работы и возобновить водоснабжение хотят до 17:00.

Для львовян в этот день будет работать водовозка, добавили в горсовете.

 

Ранее сообщалось, что летом в Киеве в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода, и из-за ЧП образовался "фонтан", было изменено движение общественного транспорта.

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