Во Львове затопило центр города из-за порыва водопроводной сети

Во Львове произошла аварийная ситуация на водопроводной сети, и в результате прорыва конструкции некоторые локации на проспекте Свободы залило водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Инцидент произошел утром в четверг, 12 октября. На месте ЧП ведутся аварийные работы по ликвидации утечки.
Из-за происшествия в центре города временно отключили подачу воды.
"Также возможны усложнения движения транспорта на этой части дороги", - рассказали в горсовете.
Завершить работы и возобновить водоснабжение хотят до 17:00.
Для львовян в этот день будет работать водовозка, добавили в горсовете.
Ранее сообщалось, что летом в Киеве в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода, и из-за ЧП образовался "фонтан", было изменено движение общественного транспорта.
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