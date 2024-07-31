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Во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен

Среда 31 июля 2024 22:13
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Во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен Иллюстративное фото: во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку (umdpl.info)
Автор: Наталья Кава

Во Львове вечером в среду, 31 июля, юноша закрылся в квартире и открыл газ. Он угрожал взорвать дом и требовал деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Черновола, 45 на пятом этаже многоэтажки. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и экстренные службы.

"Поступило такое сообщение, что юноша угрожал взорвать газ в квартире. Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Газ в доме перекрыт, жильцы эвакуированы. С парнем проводятся переговоры, устанавливаются все обстоятельства", - рассказала представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Позже выяснилось, что юноша требовал 100 тысяч гривен от родственников.

По состоянию на 22:00 известно, что молодой человек был выведен из квартиры. С ним работают медики и правоохранители.

Во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен Фото: во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен (zaxid.net)

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 19 июля во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион . Также было известно, что ее госпитализировали и прооперировали.

Однако позже стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.

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