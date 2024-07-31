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У Львові юнак погрожував підірвати багатоповерхівку та вимагав 100 тисяч гривень

Середа 31 липня 2024 22:13
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У Львові юнак погрожував підірвати багатоповерхівку та вимагав 100 тисяч гривень Ілюстративне фото: у Львові юнак погрожував підірвати багатоповерхівку (umdpl.info)
Автор: Наталія Кава

У Львові ввечері середи, 31 липня, юнак зачинився у квартирі та відкрив газ. Він погрожував підірвати будинок та вимагав гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ЗМІ, інцидент трапився на вулиці Чорновола, 45 на п'ятому поверсі багатоповерхівки. На місце події відразу ж прибули правоохоронці та екстрені служби.

"Надійшло таке повідомлення, що юнак погрожував підірвати газ у квартирі. Зараз на місці працюють усі відповідні служби. Газ в будинку перекритий, мешканці евакуйовані. З хлопцем проводяться перемовини, встановлюються всі обставини", - розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Пізніше з'ясувалося, що юнак вимагав 100 тисяч гривень від власних родичів.

Станом на 22:00 відомо, що юнака було виведено з квартири. З ним працюють медики та правоохоронці.

У Львові юнак погрожував підірвати багатоповерхівку та вимагав 100 тисяч гривеньФото: у Львові юнак погрожував підірвати багатоповерхівку та вимагав 100 тисяч гривень (zaxid.net)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 19 липня у Львові невідомий чоловік стріляв у громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон. Також було відомо, що її госпіталізували та прооперували.

Однак пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм через поранення в область голови.

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