Во Львове на Великой заупокойной службе простились с Андреем Парубием

Во Львове сотни людей пришли попрощаться с Андреем Парубием в собор Святого Юра, где 1 сентября состоялась Великая заупокойная служба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко, который также пришел отдать дань почтения погибшему.
"Попрощался с Андреем Парубием. Посетил Великую заупокойную службу в соборе Святого Юра во Львове. Многие люди пришли отдать дань почтения великому патриоту, человеку, который искренне любил Украину и посвятил борьбе за нее всю свою жизнь", - написал Виталий Кличко.
Он пообщался с отцом Андрея Владимиром Парубием и поблагодарил его за то, что воспитал настоящего борца за Украину и помогал ему в поступках ради сильного украинского государства.
"Выразился соболезнования семье, пообщался с отцом Андрея паном Владимиром. Поблагодарил за то, что воспитал такого достойного сына, помогал и поддерживал его в работе и поступках ради свободного и сильного украинского государства. государство. Вечная память Андрею Парубию - светлому порядочному человеку и настоящему борцу за Украину. Благодаря таким, как он, состоялось и выстояло наше государство", - написал Виталий Кличко.
Напомним, экс-председатель Верховной рады Украины, народный депутат Андрей Парубий был убит днем 30 августа во Львове. Неизвестный, одетый, как курьер службы доставки, выстрелил в Парубия около 8 раз и скрылся с места происшествия.
На следующий день в Хмельницкой области был задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия 52-летний львовянин. Правоохранители заявили, что за этим преступлением наблюдается российский след.
