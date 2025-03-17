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Во Львове прогремели взрывы, - СМИ

Понедельник 17 марта 2025 13:00
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Во Львове прогремели взрывы, - СМИ Иллюстративное фото: во Львове сообщили о взрывах 17 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 17 марта, во Львове раздались звуки, похожие на взрывы. По данным спасателей, в центре города произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и ГСЧС Львовской области.

Что предшествовало

Сегодня, около 12:30 местные СМИ начали сообщать о том, что в центре Львова прогремели взрывы.

Также сообщалось о задымлении.

Что говорят в ГСЧС

В ведомстве рассказали, что получили сообщение об инциденте на площади Рынок в центре города. Прибыв по адресу было выяснено, что произошло возгорание электрических кабелей на площади.

"На момент прибытия пожара не было, поэтому чрезвычайники никаких работ не проводили", - говорится в сообщении.

Пожары в Украине

Напомним, в прошлом месяце произошел серьезный пожар в центре управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Тогда ликвидация длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Также мы писали о том, что в Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.

А на прошлой неделе загорелся частный дом в одном из районов Киева. На месте происшествия работали три бригады спасателей.

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Львов ГСЧС Взрыв
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