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Город частично без света. Во Львове прогремели два взрыва

Фото: во Львове прогремели два взрыва (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 октября, во Львове прогремели взрывы. Город частично остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В городе было слышно сразу два взрыва. После взрывов был виден дым.

Взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. "Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, удар пришелся по объекту энергетики.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фотографии, видео и слухи", - попросил он.

Обновлено 12.17. Как добавил Садовый, ракета попала по объекту критической инфраструктуры Львова.

"Часть города снова без электроснабжения", - рассказал он.

А глава региона предупредил о возможных перебоях с электроснабжением во Львове и области.

"Львов и Львовская область: возможны перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза продолжается", - сказал Козицкий.

Обновлено 12.29. Уже известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области.

"Информации о пострадавших пока не поступало. Опасность еще продолжается", - отметил глава региона.

Обновлено 12.47. В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах города.

"Просьба ко всем совершить небольшой запас воды. В течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении", - обратился к жителям мэр города Андрей Садовый.

Как сообщалось, Россия атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области.

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Львов