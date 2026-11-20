Утренняя атака на Львов унесла жизни двух человек, есть пострадавшие. Также зафиксировано попадание в железнодорожную станцию Скнилов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Львова Андрея Садового и начальника ОВА Максима Козицкого.
Мэр рассказал, что есть погибшие и травмированы. "Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Садовый.
Также попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. К сообщению мэр добавил фото.
На месте работают спасатели и другие службы.
Козицкий добавил, что люди погибли из-за удара по билетному терминалу станции.
"Два человека погибли во время атаки врага по железнодорожной станции "Скнилов". Еще по меньшей мере четверо пострадали", - говорится в заявлении.
Впоследствии Садовый добавил, что в больницах Львова уже 9 пострадавших в результате удара.
Как сообщало РБК-Украина, во Львове из-за атаки упали обломки шахеда и повредило авто и общежитие.
На улице Пулюя была найдена часть ракеты, а во Львове и области введены графики аварийных отключений света.
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По предварительным данным городского головы Киева Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала",.