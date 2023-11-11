Во Львове работников ТЦК, которые затолкали мужчину в авто, привлекут к ответственности
ТЦК Львовской области обещает привлечь к ответственности работников, которые недавно насильно запихали гражданского в авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК и СП.
"Относительно вчерашнего случая, где в сети интернет распространялась информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. По данному факту проведена служебная проверка, по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что к оповещению граждан привлекаются военные, которые были переведены из боевых бригад по состоянию здоровья ограниченно годны.
Что случилось
В сети недавно распространилось видео, на которых работники ТЦК жестоко запихали мужчину в микроавтобус. Очевидцы инцидента пытались помешать этому, однако, это не помогло.
Позже командование Львовского областного ТЦК и СП пообещало выяснить все обстоятельства ситуации и провести служебную проверку.
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