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У Львові працівників ТЦК, які заштовхали чоловіка в авто, притягнуть до відповідальності

Субота 11 листопада 2023 14:46
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У Львові працівників ТЦК, які заштовхали чоловіка в авто, притягнуть до відповідальності Фото: у Львові працівників ТЦК, які заштовхали чоловіка в авто, притягнуть до відповідальності (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

ТЦК Львівської області обіцяє притягнути до відповідальності працівників, які нещодавно насильно запхали цивільного в авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівського обласного ТЦК та СП.

"Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку, за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності", - пише пресслужба.

Зазначається, що до оповіщення громадян залучаються військові, які були переведені з бойових бригад за станом здоровʼя обмежено придатні.

Що сталось

В мережі нещодавно поширилось відео, на яких працівники ТЦК жорстоко запхали чоловіка в мікроавтобус. Очевидці інциденту намагались перешкодити цьому, втім, це не допомогло.

Пізніше командування Львівського обласного ТЦК й СП пообіцяло з'ясувати усі обставини ситуації й провести службову перевірку.

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