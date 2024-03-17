Во Львове работники ТЦК силой задержали волонтера: Лубинец резко отреагировал

"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", - заявил Лубинец.

По данным омбудсмена, информацию об инциденте, произошедшем в ночь на 16 марта, вместе с видео обнародовала в соцсети жена Тарана.

По ее словам, представители ТЦК схватили Кирилла посреди улицы и силой затолкали в минибус. Повестки при этом не вручали.

Впоследствии мужчину привезли в Шевченковский РТЦК и СП. Он отказался проходить ВВК из-за проблем со здоровьем и отсутствия при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Жена Кирилла говорит, что под утро уже был готов приказ о ее муже и его сразу отправили в воинскую часть на полигон в Ровно.

"На ситуацию мгновенно отреагировал мой Представитель во Львовской области Тарас Подворный. Как только стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", - сообщил Лубинец.

Он также добавил, что по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК, на котором они совместно решили назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по Тарану.

"В то же время, начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана назначили служебное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности", - добавил омбудсмен.

Он подчеркнул, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания - это недопустимо, и более того, так не должно быть в демократическом обществе.

"Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК", - сказал он.

Напомним, ранее Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.

До этого омбудсмен заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы.

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