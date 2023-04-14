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Во Львове подожгли церковь накануне Пасхи

Фото: во Львове подожгли церковь (/t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: РБК-Украина

Во львовском жилом массиве Сихов подожгли церковь. Спасатели оперативно потушили пожар.

Об этом сообщает РБК-Украин, ссылаясь на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Сихове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью", - написал Козицкий.

Глава Львовской ОВА отметил, что "это мог сделать только злейший враг нашего народа", а всех виновных обязательно найдут.

"Благодарю спасателей, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни", - добавил Козицкий.

Фото: во Львове подожгли церковь (/t.me/kozytskyy_maksym_official)

Напомним, что полиция открыла дело из-за разрушения в одном из корпусов Лавры.

Также ранее мы писали о том, что во вторник Волынский облсовет единогласно поддержал запрет УПЦ МП.

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