Во Львове подожгли церковь накануне Пасхи

Во львовском жилом массиве Сихов подожгли церковь. Спасатели оперативно потушили пожар.
Об этом сообщает РБК-Украин, ссылаясь на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Сихове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью", - написал Козицкий.
Глава Львовской ОВА отметил, что "это мог сделать только злейший враг нашего народа", а всех виновных обязательно найдут.
"Благодарю спасателей, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни", - добавил Козицкий.
Фото: во Львове подожгли церковь (/t.me/kozytskyy_maksym_official)
Напомним, что полиция открыла дело из-за разрушения в одном из корпусов Лавры.
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