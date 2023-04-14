Во Львове подожгли церковь накануне Пасхи

"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в Сихове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью", - написал Козицкий.

Глава Львовской ОВА отметил, что "это мог сделать только злейший враг нашего народа", а всех виновных обязательно найдут.

"Благодарю спасателей, которые сработали оперативно, и не дали достичь трагических последствий для святыни", - добавил Козицкий.

Фото: во Львове подожгли церковь (/t.me/kozytskyy_maksym_official)