Во Львове застрелили Андрея Парубия

По данным полиции, сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший - известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, во Львовской области разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, задействованы все профильные службы. Сообщается, что пострадавший скончался до приезда медиков.

По данным источников РБК-Украина, на месте убийства найдено 7 гильз, убийца предварительно был в виде курьера.

Зеленский выслушал доклад Клименко и Кравченко

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

По его словам, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Мэр Львова обратился к журналистам в связи с убийством Парубия

"Прошу журналистов с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями. Сейчас должны работать и комментировать правоохранители", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Он также подчеркнул, что сегодня самое важное - чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест.