Во Львове пассажирский поезд столкнулся с электровозом, есть раненые

По информации перевозчика, травму ноги в результате аварии получил машинист дизель-поезда.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам этого же поезда.

В то же время машинисты электровоза во время столкновения не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы и ключевые специалисты железной дороги. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Обновлено 22:20

Как отметили в ГСЧС, в результате удара повреждения получили транспортные средства УЗ, а люди оказались заблокированными.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Спасательные силы с помощью специального оборудования деблокировали помощника машиниста, зажатого в результате столкновения.

Кроме того, чрезвычайники совместно с медиками транспортировали двух травмированных в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации.