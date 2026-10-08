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Во Львове пассажирский поезд столкнулся с электровозом, есть раненые

22:00 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: во Львове произошло столкновение поездов (t.me/dsns_telegram)

Вблизи станции Пидзамче во Львове пассажирский дизель-поезд сообщением Львов - Сокаль столкнулся с электровозом. В результате инцидента травмы получили пять человек.

По информации перевозчика, травму ноги в результате аварии получил машинист дизель-поезда.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам этого же поезда.

В то же время машинисты электровоза во время столкновения не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы и ключевые специалисты железной дороги. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Обновлено 22:20

Как отметили в ГСЧС, в результате удара повреждения получили транспортные средства УЗ, а люди оказались заблокированными.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Спасательные силы с помощью специального оборудования деблокировали помощника машиниста, зажатого в результате столкновения.

Кроме того, чрезвычайники совместно с медиками транспортировали двух травмированных в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Напомним, что российские войска не прекращают целенаправленные атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины.

В частности, 28 сентября враг нанес удары по предприятию "Укрзализныци" в Запорожье, в результате чего более 10 человек получили ранения.

На фоне постоянных обстрелов железнодорожникам приходится адаптировать работу транспорта к ситуации безопасности.

В связи с этим "Укрзалізниця" объяснила правила движения и объяснила, при каких условиях поезд могут остановить даже во время "желтого" уровня тревоги.

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