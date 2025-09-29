RU

Во Львове молодые люди устроили драку со стрельбой: есть задержанные

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 29 сентября, неизвестные молодые люди устроили драку со стрельбой на одной из улиц Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Около 01:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове слышны выстрелы. До прибытия полиции злоумышленников задержали сотрудники Национальной гвардии Украины, которые патрулировали данную территорию.

Следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также сотрудники Управления патрульной полиции Львовщины сразу прибыли по указанному адресу.

По данным полиции, между группой знакомых произошла драка. На это отреагировали бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники драки начали убегать, а 22-летний львовянин произвел три выстрела в воздух из травматического оружия.

Известно, что пострадавших в результате происшествия нет, оружие правоохранители изъяли. Все участники установлены - это львовяне в возрасте от 18 до 23 лет.

Трех участников драки, а также "стрелка" правоохранители привлекли к админответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство - ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

 

Недавно мы писали, что в Киевской области полиция задержала 22-летнего парня, который во время конфликта в тамбуре электропоезда ранил ножом одного из пассажиров. Нападающему грозит до 8 лет тюрьмы.

