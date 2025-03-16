Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать

Так, 15 марта, во Львове, группа оповещения ТЦК проводила работу с военнообязанными гражданами.

"Около 21:00, на проспекте Черновола, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками", - говорится в сообщении.

После выяснения, гражданин оказался нарушителем воинского учета.

"Он ударил одного из военнослужащих и пытался убежать. Сейчас после прохождения ВВК признан годным к военной службе", - добавили в ОК "Запад".