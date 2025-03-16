RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать

Фото: во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать (иллюстрация/facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".

Так, 15 марта, во Львове, группа оповещения ТЦК проводила работу с военнообязанными гражданами.

"Около 21:00, на проспекте Черновола, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками", - говорится в сообщении.

После выяснения, гражданин оказался нарушителем воинского учета.

"Он ударил одного из военнослужащих и пытался убежать. Сейчас после прохождения ВВК признан годным к военной службе", - добавили в ОК "Запад".

 

Как сообщалось ранее, 15 марта в сети распространялось видео, на котором мужчина с пистолетом в руках убегал от представителей ТЦК. Событие, как утверждалось, произошло в Луцке. В военкомате отреагировали на инцидент.

Кроме того, ранее во Львовской области двое неизвестных напали на военнослужащего ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовТЦКНародная партияВойна в УкраинеПолицейские