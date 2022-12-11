Во Львове из-за непогоды упали более сотни деревьев, повреждено 10 машин

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что 45 деревьев упало на Сыхове, 28 - во Франковском районе, 17 - в Лычаковском, 13 - в Галицком, 10 - в Шевченковском и 7 - в Железнодорожном районе.

По состоянию на 15:30 было убрано уже 84 дерева, а 35 находились в работе.

Кроме того, из-за падения деревьев произошло 32 порыва на сетях ЛКП "Львовсвет". Специалисты уже ликвидировали пять повреждений, а 27 в работе.

Она также отметила, что трамваи и троллейбусы пока на линии не выходят.

РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды во Львове остановились трамваи и троллейбусы.

Добавим, завтра часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь.

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