RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове из-за непогоды упали более сотни деревьев, повреждено 10 машин

Фото: во Львове из-за непогоды упали более сотни деревьев, повреждено 10 машин (city-adm.lviv.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львове из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей упали 119 деревьев. При падении они повредили 10 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что 45 деревьев упало на Сыхове, 28 - во Франковском районе, 17 - в Лычаковском, 13 - в Галицком, 10 - в Шевченковском и 7 - в Железнодорожном районе.

По состоянию на 15:30 было убрано уже 84 дерева, а 35 находились в работе.

Кроме того, из-за падения деревьев произошло 32 порыва на сетях ЛКП "Львовсвет". Специалисты уже ликвидировали пять повреждений, а 27 в работе.

Она также отметила, что трамваи и троллейбусы пока на линии не выходят.

РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды во Львове остановились трамваи и троллейбусы.

Добавим, завтра часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВячеслав Негода