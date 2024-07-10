ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове возле многоэтажки взорвалась граната: один человек погиб

Львов, Среда 10 июля 2024 15:58
UA EN RU
Во Львове возле многоэтажки взорвалась граната: один человек погиб Фото: во Львове полиция расследует взрыв гранаты возле многоэтажки (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Иван Носальский

Во Львове сегодня, 10 июля, утром возле многоэтажки взорвалась граната. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области в Facebook.

По информации правоохранителей, информация о взрыве, который прогремел возле одной из многоэтажек на улице Пасичной, поступило около 06:30. На место инцидента приехали группа полицейских, криминалисты, специалисты-взрывотехники.

"Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1", - уточнили в полиции.

По этому факту открыто уголовное производство по возможному умышленному убийству с отметкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Инциденты с гранатами

Напомним, в конце июня стало известно, что в Луцке 23-летний мужчина взорвал гранату. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленника задержали.

Также в начале мая во Львовской области в Бориславе взорвалась граната, из-за чего погиб один местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Взрыв Полицейские
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине