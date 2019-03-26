"Львівгаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті

З березня субсидіанти отримують державну допомогу для оплати за газ на руки "живими грошима". Саме тому в рахунках за спожитий в лютому газ від ТОВ "Львівгаз Збут" видалена графа "Субсидія". Їх необхідно оплачувати в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що наявність простроченої заборгованості унеможливлює подальше надання державної підтримки.

"Від 1 березня змінено механізм виплати житлових субсидій. Клієнти "Львівгаз Збуту", яким призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, отримують її грошима в відділеннях "Укрпошти" та "Ощадбанку". А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим, в платіжках від "Львівгаз Збуту" за спожитий в лютому газ немає інформації про субсидії", - йдеться у повідомленні.

Тому клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги.

"Між видачею субсидійних коштів споживачам "на руки" та сплатою за спожитий газ має місце розрив у часі. Окремі споживачі отримали кошти раніше, ніж рахунки за спожитий газ. Інші - не до кінця зрозуміли, що отримують кошти, за рахунок яких мають оплатити послуги за лютий. Тобто існує ризик використання грошей на інші цілі. Це призведе до збільшення заборгованості за газ, особливо в умовах опалювального періоду, коли обсяги споживання блакитного палива досить значні. На додачу ряд споживачів мають накопичені борги за попередні зимові місяці. Зокрема станом на зараз мешканці Львівщини боргують нашій компанії 2,5 млрд гривень. Найбільше боржників серед споживачів Львова та Пустомитівського району", - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

У прес-службі нагадали, що оплатити за спожитий газ необхідно до 10 числа місяця, якщо оплата здійснюється по абонентській книжці. Або впродовж 5 днів з моменту отримання рахунку за газ.

"Зараз для споживачів природного газу Львівської області доступні платіжні системи: iPay.ua, Portmone, EasyPay.ua, MasterPass, Приват24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії. Швидко оплатити рахунки за газ можна за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, за допомогою паблік аккаунта (чат-боту) 7104ua у Viber, в касах банків, відділеннях "Укрпошти" або через термінали самообслуговування. Наявність простроченої заборгованості унеможливлює подальше надання державної підтримки. У разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде. Всю інформацію про субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення", - йдеться у повідомленні.