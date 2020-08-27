"Львівгаз Збут" розказав про роботу в умовах нового ринку газу

Газовий вентиль (УНІАН)

У серпні уряд скасував дію положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на постачальників газу. Тепер держава вже не регулює ціну блакитного палива для населення.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

Зазначається, що як і раніше, ціна на газ для споживачів буде змінюватись щомісяця. Але тепер кожен постачальник визначатиме її самостійно, враховуючи ринкові фактори та походження ресурсу.

"На ринку з чесною конкуренцією ціна у різних постачальників не повинна суттєво відрізнятись, адже вона формується за чітким алгоритмом з огляду на ціни європейських хабів, - пояснює директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк. – Також є сезонний фактор, який впливає на ціноутворення. Наприклад, у червні ціна газу для населення була найнижчою за сезон, а вже з липня почала зростати. Перед опалювальним періодом попит збільшується, а тому ріст ціни – це закономірний процес".

За словами прес-служби, оголошені ціни на серпень показали, що 90% постачальників газу встановили ціну в 4,4-4,5 гривень за кубометр. Це обґрунтована ринкова ціна.

Також у прес-службі підкреслили, що якого б постачальника не обрав споживач, він отримуватиме однаковий з усіма газ. Газ йому доставлятимуть тими ж трубами "Львівгазу", що й раніше, і ніяким шляхом "кращий" газ не зможе потрапити до вашої домівки. Так само як і "гірший".

"Увесь газ, який отримують споживачі у Львівській області, досить висококалорійний та має відповідати державному стандарту, - говорить директор компанії Павло Майк. - Відповідність природного газу встановленим вимогам мають забезпечити оператор ГРМ - АТ "Львівгаз" та оператор ГТС. Постачальник закуповує у оптового продавця якісний газ, а от інфраструктура газотранспортної системи, по якій газ доставляється до помешкань, іноді потребує вдосконалення".

Крім того у компанії розказали, що незалежно від того, залишаться споживачі клієнтами "Львівгаз Збуту", чи оберуть іншого постачальника, їх і надалі обслуговуватиме оператор ГРМ - "Львівгаз". Зміна оператора ГРМ у газовій реформі не запланована.

У будь-якому разі споживачі сплачуватимуть два рахунки: за газ (постачальникові) та за доставку ("Львівгазу").

Також у прес-службі розказали про коригувальний коефіцієнт.

"По-перше, коефіцієнт коригування застосовує не постачальник газу "Львівгаз Збут", а оператор газорозподільної мережі – АТ "Львівгаз". По-друге, процедура приведення обсягів газу до стандартних умов передбачена Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних мереж і Типовим договором на розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, якщо споживач вирішить змінити постачальника, то буде зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником. Відповідна вимога прописана в "Правилах постачання природного газу". Оплату "боргового" рахунку необхідно провести впродовж десяти робочих днів з дня виставлення рахунку.

У всіх побутових споживачів Львівщини, які до 1 серпня користувались послугами ТОВ "Львівгаз Збут", є діючий договір з товариством про постачання природного газу.

"Для більшості клієнтів наша співпраця почалася ще з 1 липня 2015 року. Якщо на той час споживач не обрав собі іншого постачальника (а він мав право це зробити ще тоді), то він автоматично став споживачем послуг "Львівгаз Збуту", на якого державою були покладені спецобов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам (ПСО). Ми не мали права відмовити жодному мешканцю області в надані послуг", - пояснює Павло Майк.

У січні 2016 року засобами поштового зв’язку споживачам Львівщини була надіслана заява-приєднання. Згідно "Правил постачання природного газу" передбачено, якщо споживач не повернув постачальнику заяву-приєднання, фактом згоди споживача про приєднання до умов договору став перший сплачений ним рахунок. В такий спосіб стосунки споживач-постачальник "Львівгаз Збут" були узаконені.