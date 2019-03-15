"Львівгаз Збут" отримує лише 2% від вартості поставленого газу

Єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка

ООО "Львовгаз Сбыт" получает лишь 2%, или 0,18 гривен с цены 8,55 гривен за 1 куб. м газа. Остальные средства идут транзитом на специальные счета, с которых почти 90% (7,48 гривен) получает государственная компания-монополист НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Однако, согласно новым правилам в отношении субсидий, банковскую комиссию за перечисление субсидий, а это 0,7% от цены газа, должна платить именно компания-поставщик, а не государственный монополист", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства "Львовгаз Сбыт" выполняет функции поставщика природного газа со специальными обязанностями для населения Львовской области. Клиентами компании являются 818 тыс. домовладений. Это и частный сектор и многоэтажные дома.

"Осуществление начислений и сбор платежей за потребленный природный газ – это не весь спектр нашей работы. Этот процесс намного сложнее, мы обеспечиваем комплекс сложных бизнес процессов. Это еще и организация работы центров обслуживания, Контакт-центра и онлайн-сервисов, договорная работа, обработка данных по лицевым счетам, сотрудничество с органами соцзащиты, печать и доставка квитанций, и тому подобное", - отмечает начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

По словам пресс-службы, единственным источником доходов для обеспечения деятельности компании является торговая надбавка. Следовательно, от оплаченного населением одного кубометра газа "Львовгаз сбыт" получает лишь 0,18 гривен. Все средства от бытовых потребителей поступают на спецсчет, а уже далее в автоматическом режиме распределяются среди всех участников газового рынка. Размер торговой надбавки газоснабжающих компаний Украины регулируется правительством.

"Именно поэтому, принятие постановления КМУ №1176 от 28.12.2018 г. относительно монетизации субсидий стало для компании проблемным вопросом. Ведь, банк-оператор субсидий прописал в договоре свое комиссионное вознаграждение в размере 0,7% от общей суммы перечисленных платежей по субсидиям. Единственным плательщиком такой комиссии должна стать компания-поставщик. То есть фактически, в процессе монетизации доход банка будет формироваться за счет средств только поставщиков коммунальных услуг. В то время, как в компании не появились дополнительные источники доходов для возмещения таких расходов. Для урегулирования ситуации необходимо определиться как с размером, так и с перечнем плательщиков банковской комиссии", - говорится в сообщении.