"Львівгаз Збут" отримує лише 2% від вартості поставленого газу

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Єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка

ТОВ "Львівгаз Збут" отримує лише 2%, або 0,18 гривень із ціни 8,55 гривень за 1 куб. м газу. Решта коштів йдуть транзитом на спеціальні рахунки, з яких майже 90% (7,48 гривень) отримує державна компанія-монополіст НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Однак, відповідно до нових правил стосовно субсидій, банківську комісію за перерахування субсидій, а це 0,7% від ціни газу, має сплачувати саме компанія-постачальник, а не державний монополіст", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду "Львівгаз Збут" виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов'язками для населення Львівської області. Клієнтами компанії є 818 тис. домоволодінь. Це й приватний сектор і багатоповерхові будинки.

"Здійснення нарахувань та збір платежів за спожитий природний газ – це не увесь спектр нашої роботи. Цей процес набагато складніший, ми забезпечуємо комплекс складних бізнес процесів. Це ще й організація роботи центрів обслуговування, Контакт-центру та онлайн-сервісів, договірна робота, обробка даних за особовими рахунками, співпраця з органами соцзахисту, друк і доставка квитанцій, тощо", - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

За словами прес-служби, єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка. Відтак, від сплаченого населенням одного кубометра газу "Львівгаз збут" отримує лише 0,18 гривень. Усі кошти від побутових споживачів надходять на спецрахунок, а вже далі в автоматичному режимі розподіляються поміж усіх учасників газового ринку. Розмір торгової надбавки газопостачальних компаній України регулюється урядом.

"Саме тому, прийняття постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р. щодо монетизації субсидій стало для компанії проблемним питанням. Адже, банк-оператор субсидій прописав в договорі свою комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів по субсидіях. Єдиним платником такої комісії має стати компанія-постачальник. Тобто фактично, в процесі монетизації дохід банку буде формуватися за рахунок коштів лише постачальників комунальних послуг. У той час, як у компанії не з`явились додаткові джерела доходів для відшкодування таких витрат. Для врегулювання ситуації необхідно визначитися як із розміром, так і з переліком платників банківської комісії", - йдеться у повідомленні.