"Львівгаз Збут" досяг рекордно високого рівня розрахунків за газ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

5% неплатежів пов'язані із такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія-постачальник не має можливості вплинути

Рівень оплати за газ клієнтами "Львівгаз Збуту" досяг 93%. Такий показник розрахунків за спожите блакитне паливо у Львівській області перевищує показники оплати за інші види комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Досягнути 100% розрахунків за газ неможливо через дискримінаційні норми Кабміну і нав'язані обмеження, котрі ввела НКРЕКП", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, від початку року ТОВ "Львівгаз Збут", як компанія-постачальник ПСО, перерахувала на рахунки НАК "Нафтогаз України" 2 860 млрд гривень, які сплатили побутові споживачі газу Львівської області. А 90% в ціні газу – доля, яку отримує "Нафтогаз".

Також зазначається, що завдяки високому рівню сервісу, газовики забезпечили кращі показники оплати за свої послуги, ніж інші постачальники комунальних послуг у Львівській області. До прикладу, оплата за холодну воду становить 84,8%.

"Збільшити кількість розрахунків серед наших клієнтів нам вдалось за рахунок впровадження нових платіжних сервісів і сучасних стандартів обслуговування. Від початку року 30 тисяч споживачів газу Львівщини здійснили оплату за спожитий газ за допомогою наших онлайн-платежів. А це п’ять платформ для оплати за газ в Особистому кабінеті 104.ua і створений цьогоріч новий платіжний онлайн сервіс чат-бот "7104ua" у Viber. Окрім того, ми проводимо жорстку, але справедливу роботу із боржниками. Зокрема, від початку року, газопостачання було припинено для 1610 домогосподарств" - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

В компанії зазначили, що повні розрахунки клієнтів "Львівгаз Збуту" неможливі через занижені норми споживання, затверджені Кабміном. Зважаючи на те, що у Львівській області мінімальна кількість клієнтів-нормовиків і значна частина домогосподарств забезпечена лічильниками газу з автоматичною температурною корекцією, рівень оплати за газ перевищує середній по Україні (а це 91,8%).

"Аналіз, котрий провели спеціалісти "Львівгаз Збуту", показує, що у випадку усунення регуляторних помилок уряду і НКРЕКП, рівень оплати за газ досягне 95%. Решта 5% неплатежів пов'язані із такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія-постачальник не має можливості вплинути. До прикладу, неплатоспроможність споживачів, відсутність необхідних довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім’ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості) задля можливості укласти графік погашення заборгованості", - йдеться у повідомленні.