"Львівгаз Збут": бюджетні установи майже в півтори рази збільшили неплатежі за газ

Станом на 1 липня 2019 року заборгованість бюджетних установ за спожитий газ перед ТОВ "Львівгаз Збут" становить 8,2 млн гривень. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року неплатежі зросли на 38%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше боргують установи, котрі фінансуються з міського та обласного бюджетів - 4,7 млн гривень. Решта 3,5 млн гривень - це борг організацій, котрі фінансуються з державного бюджету.

"Незадовільний стан платіжної дисципліни боржники пояснюють недостатнім фінансуванням із бюджету. Однак, несвоєчасна оплата за спожитий газ наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Зокрема, ми не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій", - зазначає директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

Якщо установа своєчасно не сплачує за спожитий газ, ТОВ "Львівгаз Збут" повинно припинити газопостачання, відповідно до чинного законодавства. За словами прес-служби, першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. Далі – відключення та вирішення справи в судовому порядку. Наразі на розгляді у судах перебуває 13 справ із стягнення заборгованості на користь компанії на загальну суму 5,2 млн гривень.

"Закликаємо бюджетні установи вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо, адже це ставить під загрозу стабільне газопостачання Львівщини", - додає Павло Майк.

Раніше "Львівгаз Збут" повідомляв, що надіслав майже 18 тис. письмових повідомлень клієнтам-боржникам в побутовому секторі про припинення поставок газу. Загальна сума боргу отримувачів таких листів становить 130 млн гривень. Найбільшу кількість повідомлень надіслали клієнтам у Львові, а також Пустомитівському та Стрийському районах.