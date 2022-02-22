"Львівгаз Збут": бізнес може оплачувати електроенергію одним рахунком

"ТОВ "Львівгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", надає можливість клієнтам – юридичним особам зекономити свій час і спростити ведення бухгалтерії. Тепер замість оплати двох рахунків двом окремим компаніям (за послугу з постачання електроенергії та за послугу з розподілу електроенергії) клієнт може сплачувати всього один рахунок, який виставляє персональний менеджер компанії-постачальника", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснюють, що клієнт сплачує за послугу з розподілу в розмірі тарифу, який встановлює НКРЕКП. Тобто в тому ж самому розмірі, як і при здійсненні оплати клієнтом безпосередньо оператору системи розподілу (ОСР).

Після запровадження нової моделі українського енергоринку діяльність з розподілу електроенергії та діяльність з постачання електроенергії здійснюють різні юридичні особи, кожна з яких має ліцензію на свій вид діяльності.

"Розуміючи потреби клієнтів у економії часу та ресурсів, "Львівгаз Збут" надає можливість укласти всього один договір з компанією-постачальником та взаємодіяти з питань оплати за обидві послуги (за послугу з постачання електроенергії та за послугу з розподілу електроенергії) лише з одним персональним менеджером", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як за послугу з постачання з електроенергії так і за послугу з розподілу електроенергії клієнт може сплачувати згідно обраного ним графіку. Для клієнтів "Львівгаз Збут" це три варіанти на вибір:

попередня оплата;

подекадна оплата;

післяплата.

"Якщо клієнт обрав попередню оплату, то до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання, він отримує та сплачує єдиний рахунок за постачання та розподіл. У разі подекадної оплати клієнт сплачує рахунок 5, 15 та 25 числа місяця постачання, у разі післяплати – до 10 числа місяця наступного за місяцем постачання", - йдеться у повідомленні.