"Львівгаз Збут" на 8% знизив ціну газу для комерційних споживачів

З липня 2015 року "Львівгаз збут" співпрацює з більш ніж 8 тис. підприємств

ООО "Львовгаз сбыт" с 1 февраля снизил цену на природный газ до 11 999,52 грн за тыс. куб. м для бюджетных учреждений и организаций, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования Львовской области. Таким образом, по сравнению с январем компания снизила цену газа на 8%, сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта".

Начиная с 1 июля 2015 года ООО "Львовгаз Сбыт" сотрудничает с более чем 8 000 промышленными, коммунально-бытовыми предприятиями и бюджетными учреждениями. За это время компания зарекомендовала себя как стабильный партнер.

"Кроме конкурентоспособной цены, наша компания предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа. У нас налажены связи в области. Крупнейшими потребителями газа во Львовской области, с которыми мы слажено сотрудничаем, является ООО "Бадер Украина", "Сириуспроект Львов", ПАО "Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат", отель "НТОН", - рассказывает начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

Согласно положениям статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа юридическим лицам осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем. В свою очередь, цену на газ для потребностей населения определяет и утверждает Кабинет министров Украины.