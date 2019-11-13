"Львівгаз": 300 тис. клієнтів компанії користуються "Особистим кабінетом"

Від початку року 46,5 тис. клієнтів АТ "Львівгаз" зареєстрували "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Загальна кількість користувачів онлайн-сервісу становить 300 тис., а це 38% від загальної кількості клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба "Львівгазу".

"Впродовж 2019 року кількість наших зареєстрованих клієнтів збільшилась на 46,5 тис. За допомогою цього сервісу зручно контролювати баланс особового рахунку, здійснювати онлайн-оплати за спожитий газ, отримувати інформаційну підтримку щодо послуг з розподілу та передачі показань лічильників. Те, що кількість користувачів серед споживачів газ Львівщини постійно збільшується лише підтверджує його зручність та доступність", - зазначає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Львівгаз" Оксана Ростикус.

За словами прес-служби, клієнти "Львівгазу" четвертий рік поспіль мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою "Особистого кабінету" на сайті компанії. Сервіс доступний для використання не лише в містах, а й у віддалених сільських районах області, потрібне лише підключення до мережі інтернет. Інтерфейс сервісу – простий та зрозумілий. Процедура реєстрації займає лише декілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ.

"Спеціалісти "Львівгазу" постійно працюють над розширенням спектру зручних послуг для споживачів газу. Відтак, серед нових сервісів – чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light , які розроблені для мобільних пристроїв на операційних системах Android та iOS. Зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко, легко і це можна зробити самостійно. Лише потібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ", - йдеться у повідомленні.